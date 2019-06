Console USA a Firenze: “Qui per aiutare tutti gli investitori statunitensi, anche Commisso”

“Siamo qui per aiutare ed accompagnare tutti gli investitori che dagli Stati Uniti decidono di investire a Firenze ed in Toscana, e quindi anche a disposizione del nuovo proprietario della Fiorentina”. Lo ha detto il console generale degli Stati Uniti a Firenze, Benjamin Wohlauer, rispondendo a chi gli ha chiesto come valuti l’effetto sull’ambiente viola del neo proprietario del club gigliato, l’imprenditore italo-americano, Rocco Commisso. “Al consolato – spiega ai microfoni di Italpress – siamo sempre molto felici di sentire di nuovi investimenti economici e di collegamenti sportivi fra gli Stati Uniti e la Toscana-ha aggiunto il console Usa a Firenze, a margine di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo del Pegaso-. Questa dovrebbe essere una nuova partnership molto forte che unirà il mio paese all’Italia. Non ho ancora incontrato Rocco Commisso. In generale con la Fiorentina abbiamo un rapporto molto stretto, sono già presenti da molti anni negli Stati Uniti e quindi sono contentissimo di continuare questo rapporto formale ed informale fra il club viola e gli Stati Uniti”.