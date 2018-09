Ceccherini: “Il ricordo di Astori è uno stimolo in più. La fascia? Ha ragione Biraghi”

Questa sera andrà in onda su Italia 7 un’intervista al difensore della Fiorentina Federico Ceccherini. Ecco un’anticipazione riguardo a un tema particolarmente caldo in questo momento: la fascia di capitano per ricordare Davide Astori. Ecco il suo pensiero:

La presenza di Astori si avverte, la sento da quando sono arrivato. I ragazzi, il mister e lo staff lo ricordano ogni volta che possono e per me questo rappresenta uno stimolo ulteriore per fare bene. Fascia di capitano? Condivido in pieno il pensiero di Biraghi, se dovessero multarci ogni partita la pagheremo insieme (LE PAROLE DEL TERZINO VIOLA).