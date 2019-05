Calamai: “Della Valle infastiditi da Commisso, i tempi stringono”

Luca Calamai, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni del Pentasport:

La notizia che ho io è che la Fiorentina vuole vendere. I Della Valle sono infastiditi da come Commisso e i suoi si sono lanciati sul mondo di Fiorentina, visto che c’era un patto di riservatezza nei loro accordi, che scadeva stamattina alle 7. Non è però in dubbio che i Della Valle vendano, e Commisso è ancora il favorito (ma non è l’unico, ndr). C’è bisogno che tutto venga fatto velocemente, perchè il 6 di luglio è molto vicino, e ci sono molte trattative da completare dal punto di vista sportivo. Chiesa? Federico non è schifato dalla Fiorentina. Credo che le possibilità siano molto basse, direi 5-10 per cento, però con una nuova proprietà tutto può ripartire. Per come ne so io, tutto è fermo in questo momento in casa Fiorentina. I Della Valle probabilmente non si sono resi conto di quanto malumore hanno creato intorno a loro. Diego Della Valle ha chiuso con il calcio, già da tanti anni.