Bucciantini: “Della Valle, addio doveroso. Ma non è detto che porti un miglioramento…”

Di seguito il commento di Marco Bucciantini ai microfoni di Radio Sportiva sull’attualità di casa Fiorentina: “Montella ha un contratto così lungo che mi fa quasi pensare che quando ha firmato, sapessero già qualcosa sul futuro. Ieri ho letto la lettera di Pallotta ai tifosi della Roma, c’era scritto 7-8 volte la parola scusa. Diego Della Valle invece ha usato solo parole feroci verso i tifosi, come se le colpe non fossero mai sue ma di altri. A questo punto un cambio è doveroso, ma aspetto di vedere cosa succederà perché negli ultimi anni spesso i cambi societari non hanno portato ad un miglioramento“.