Amoruso su Batistuta: “Non ha competenze, ma i grandi ex possono solo fare bene”

Nel corso del Pentasport su Radio Bruno è intervenuto l’ex viola Lorenzo Amoruso che ha parlato così del momento in casa Fiorentina: “Batistuta? Non saprei che ruolo potrebbe ricoprire, è complicato perché non ha competenze dovute al fatto che non ha mai avuto compiti operativi. Come figura istituzionale c’è già Antognoni, forse gli farei fare il direttore tecnico ma è veramente difficile giudicare perché non l’ho mai sentito parlare di moduli, giocatori e situazioni di gioco. Ma tutti gli ex che hanno fatto grandi cose e sono nel cuore dei tifosi non possono che fare bene, in qualsiasi ruolo”.

Su Bennacer come profilo ideale per il nuovo centrocampo: “E’ un buonissimo giocatore, ma è promesso sposo del Genoa. Quando un giocatore ha il benestare di un allenatore che lo ha messo in evidenza, quasi sempre lo segue. La Fiorentina ha bisogno di quel tipo di giocatore, con dinamicità e visione di gioco. Può giocare anche tra le linee perché ha il passo per poterlo fare. E’ migliorato tanto con Andreazzoli, si lega a lui.