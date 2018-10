Ai margini della rosa ci sono 9 giocatori: ecco chi viene impiegato poco o niente

Sul Corriere Fiorentino di questa mattina leggiamo un approfondimento su quei giocatori che hanno avuto meno spazio in questo inizio di stagione. C’è Dabo ad esempio, mai partito titolare ma subentrato quattro volte a partita in corsa. Nello stesso reparto è presente Norgaard che si è visto per qualche minuto contro il Chievo all’esordio e basta. In difesa invece Laurini, che in estate ha svolto quasi sempre lavoro differenziato, è stato chiamato in causa soltanto contro l’Atalanta nei minuti finali. Stanno ancora aspettando di fare il loro esordio Kevin Diks e Federico Ceccherini, così come in attesa di tornare in campo è David Hancko. Anche fra gli attaccanti ce ne sono diversi che seguono le sfide dalla panchina. Su tutti Thereau che, un anno fa di questi tempi, era il miglior marcatore della squadra con sei gol. Il francese ha avuto qualche acciacco fisico, ormai superato, ma non vede il campo dallo scorso marzo contro il Torino quando realizzò il suo ultimo gol su rigore regalando tre punti alla Fiorentina. I giovani esordienti Sottil e Vlahovic invece sono stati buttati nella mischia, ma soltanto due volte a testa.