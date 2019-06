Muriel: brutto infortunio con la Colombia, ginocchio ko

E’ durata solo 13 minuti la partita di Luis Muriel in Argentina-Colombia, gara della prima giornata della fase a gironi della Coppa America. Dopo un duro contrasto con Paredes, l’attaccante della Fiorentina ha accusato un problema che lo ha costretto a lasciare il campo.

Come si legge su sevillafc.es, Muriel, ricoverato in un ospedale a Salvador, ha subìto una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. E’ costretto a saltare il resto della Coppa America. Come dichiarato da Ramon Jesurun, presidente della Federazione colombiana, a Win Sports Luis Muriel potrebbe restare fermo per due mesi.