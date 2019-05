Primavera 1 – La Fiorentina dice addio al 2° posto

Segui su NUMERICALCIO il campionato PRIMAVERA 1 e la COPPA ITALIA PRIMAVERA

In questo week end è in programma il 28° turno del campionato “Primavera 1”, che vede l’Atalanta in testa alla classifica con la certezza di disputare la “final four”, seguita dall’Inter, quasi sicura, anch’essa, di prendere parte alle semifinali. La Fiorentina, già sicura dei play off, col pareggio di stamani a Napoli per 2-2 (con i partenopei oramai quasi fuori dalla corsa ai play off) ha dato definitivamente l’addio alle speranze di poter chiudere la stagione regolare al 2° posto.

