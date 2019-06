Giovanili, U-15 fuori ai quarti contro la Roma. L’U-17 vittoriosa sul Napoli

Gli Under 15 della Fiorentina escono sconfitti a testa alta dal doppio confronto con la Roma (valevole per i quarti di finale di campionato) dopo che all’andata era finita sull’ 1-1. Giallorossi due volte in vantaggio grazie alla reti di Simone al 7′ e Mirmich al 70′ ed accorciati nel finale dalla rete di Sene al 73′. Termina qui una grande stagione degli Unde 15 viola guidati da mister Mazzantini che hanno conlcuso la regular season in seconda posizione in classifica (solo per differenza reti) dietro al Genoa a quota 55.

Nella gara di andata dei quarti di finale scudetto, invece, gli Under 17 viola vincono 1-0 sul Napoli grazie alla rete decisiva di Silvestri (5′); nella ripressa partenopei vicini al pareggio con con il palo colpito da D’agostino ma fortunati sulle occasioni create, nel finale, da Pantani e Munno che hanno entrambi sfiorato il goal del raddoppio. Sabato prossimo il ritorno in Campania.