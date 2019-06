Bigica: “Giocata una buona partita, ci elimina il regolamento. Adesso la Supercoppa”

Di seguito il commento del tecnico della Primavera della Fiorentina, Emiliano Bigica, dopo il pari con il Torino che è costato l’eliminazione dalla fase finale del campionato: “Purtroppo andiamo fuori con un pareggio, veniamo sconfitti dal regolamento. Il Torino era la squadra peggiore da trovare in questa situazione: onore a loro, merito a loro che sono riusciti ad arrivare un punto davanti a noi e a conquistarsi questo vantaggio. La mia squadra ha giocato a mio avviso una partita più che buona, dove l’episodio di Beloko (possibile penalty non concesso ai viola, ndr) ha condizionato ed è stato decisivo. In più abbiamo perso uno dei migliori giocatori. Le due squadre si sono date battaglia, penso che chi ha assistito alla partita si sia divertito. Noi abbiamo fatto qualcosa di importante, avevamo la penna in mano per scrivere un finale indimenticabile, non ci siamo riusciti, ma abbiamo la possibilità di ripartire già dall’anno prossimo con un trofeo da conquistare, la Supercoppa“.