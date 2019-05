Bigica amaro dopo la sconfitta: “Gara condizionata dall’espulsione di Ferrarini”

Dopo la sconfitta contro il Genoa, l’allenatore della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica ha parlato così a Violachannel.tv:

Una sconfitta contro un Genoa che deve lottare per salvarsi, noi dobbiamo migliorare la classifica. Nel primo tempo abbiamo fatto possesso ma siamo stati poco incisivi. La partita è stata condizionata da espulsione di Ferrarini, il Genoa ha preso campo e ci ha costretto a difendere. Avevamo retto bene, purtroppo il gol ci ha condannato alla sconfitta. È la seconda partita in tre giorni, dalla prossima cercheremo di battere il Milan per migliorare la classifica. Loro devono salvarsi, sarà una sfida tosta.