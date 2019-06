Pioli pronto a dimenticare la Fiorentina: domani l’accordo con la Samp

Pronto a ripartire, dopo la fine burrascosa dell’esperienza con la Fiorentina. Domani, come riporta Tuttomercatoweb.com, sarà il giorno della firma di Stefano Pioli con la Sampdoria: domattina verranno sciolte le ultime riserve da parte di Massimo Ferrero ma la scelta dovrebbe ricadere proprio sull’ex allenatore viola. In queste ore sarà definito anche l’addio a Giampaolo, che lunedì rescinderà consensualmente il contratto per accasarsi al Milan.