Weiss (Apt Val di Fassa) a VN: “Fiorentina, da contratto minimo due settimane a Moena”

In casa Fiorentina i punti interrogativi sono tanti. E non riguardano solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli organizzativi. Il ritiro a Moena è fissato per il periodo 6-21 luglio. In conferenza stampa, però, Rocco Commisso ha detto che tra un mese la squadra sarà negli Stati Uniti. Per fare chiarezza, Violanews.com ha intervistato Andrea Weiss, direttore dell’Apt Val di Fassa.

“Abbiamo un contratto che ci vincola alla Fiorentina per un periodo di minimo 14, massimo 21 giorni. Sul sito ufficiale del club c’è ancora il banner del ritiro dal 6 al 21 luglio. Non ho motivo di pensare che ci sia una decisione diversa da parte della Fiorentina. Non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali, penso che gli impegni saranno rispettati, anche perché sono impegni nei confronti di Moena, della Val di Fassa e di centinaia di tifosi che hanno prenotato un periodo di vacanza per seguire la squadra. Tra l’altro, per quanto riguarda l’International Champions Cup, bisogna aspettare la sentenza del Tas sul Milan“.

Quindi, al momento, è tutto confermato.

“Penso che i contratti saranno rispettati anche dalla nuova proprietà. E poi penso ai tifosi e anche ai giornalisti che hanno prenotato un periodo per seguire la Fiorentina“.

Ha avuto modo di parlare con la nuova proprietà?

“No, ma ho dato la disponibilità. Con Firenze, la Fiorentina e i tifosi abbiamo un rapporto consolidato. C’è la disponibilità della Val di Fassa ad incontrarsi, anche perché abbiamo il piacere di conoscere i nuovi proprietari e chi investirà sul rilancio della squadra. Quando ero direttore sportivo nell’hockey ho conosciuto tanti italo-americani e ho sempre avuto un buon rapporto, si sono sempre dimostrati corretti e affidabili. Non ho nessun motivo di credere che non sia così anche in questo caso“.

A proposito di tifosi: ha dei numeri sulle prenotazioni?

“La stagione non è stata soddisfacente, ma il cambiamento di proprietà ha dato nuovo slancio alla piazza. Credo che ci sarà una buona domanda, abbiamo già diverse prenotazioni, ma non ho ancora i numeri, dovrei sentire uno a uno decine di aziende alberghiere e appartamenti. Con una prospettiva nuova, il ritiro è da valutare positivamente per la Val di Fassa. Abbiamo un rapporto amichevole con le persone. La Fiorentina ha fatto un investimento importante sul Viola Village, pensato ad hoc per i tifosi. Ho visto che c’è tanto entusiasmo a Firenze“.