Vulpis (Sporteconomy) a VN: “Sarebbe interessante capire come è stata data la valutazione alla Fiorentina”

Continua il grande interesse riguardo la situazione che potrebbe vedere Rocco Commisso come prossimo presidente della Fiorentina. Violanews.com ha parlato in esclusiva con il noto giornalista economico Marcel Vulpis, fondatore di Sporteconomy.com, per cercare di saperne di più su quella che potrebbe essere una situazione storica per la Fiorentina:

Signor Vulpis, ci spieghi meglio cosa sta succedendo tra la Fiorentina e Commisso:

“Sicuramente la fonte della notizia, il Ny Times è autorevole, ma non sono convinto dal valore dell’ operazione, che per me è basso. Il brand Fiorentina per me vale più dei 135 milioni di euro di cui si parla, considerando tutti gli aspetti che compongono la società viola. Sarebbe interessante capire come è stata data la valutazione dall’advisor che sta aiutando Commisso. Credo però che la situazione sia ancora prematura, anche perchè si parla di annuncio lunedì, ovvero fra 48 ore. Mi sorprenderebbe però, se il rapporto quasi ventennale con i Della Valle si chiudesse in così poco tempo, vorrebbe dire che i due fratelli si sono stancati a tal punto da forzare la mano e trovare un acquirente in poco tempo. Non capisco, inoltre, come mai la voce di una cessione così importante sia uscita il giorno prima della partita decisiva per il futuro della Fiorentina, che rischia comunque la retrocessione.”

Ci parli di Commisso, che presidente potrebbe essere?

“Rocco Commisso è sicuramente un grande appassionato di calcio, ma non so fino a che punto ne sia esperto. In America ha comprato i New York Cosmos, che militano nella Nasl, che è una serie inferiore, paragonabile alla nostra quarta. Comunque vada, non è sicuramente Bezos o Bill Gates, anche se sicuramente ha un patrimonio personali importante. Ha forti interessi nel mondo del calcio, e Firenze può essere un grande palcoscenico per lui.”