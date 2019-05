Nella foto esclusiva Giancarlo Antognoni e Pantaleo Corvino a colloquio mentre si dirigono verso il centro sportivo, dove alle 16 li raggiungerà la squadra per svolgere la rifinitura in vista della partita di domani contro il Genoa di Prandelli (CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DEL TECNICO ROSSOBLU)