Nuovi rumors su Di Francesco, accordo di massima con la Fiorentina: cifre e garanzie tecniche

Dopo le polemiche dei giorni scorsi (LEGGI), rispunta il nome di Eusebio Di Francesco per l’eventuale successione di Stefano Pioli sulla panchina viola. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, l’ex tecnico della Roma sarebbe pronto a tornare in sella fin dalla prossima stagione, anche al costo di rinunciare alla buonuscita nonostante un altro anno di contratto con i giallorossi in cambio di tre milioni di euro. Intesa di massima con la Fiorentina sulla base di un triennale a 1,5 milioni di euro, spalmando l’ingaggio percepito nella Capitale su due anni. In più, sarebbero arrivate anche della garanzie sul progetto tecnico: difficile tenere Federico Chiesa, ma ci sarebbero anche delle rassicurazioni sul fronte mercato, per iniziare un progetto e tornare in Europa.