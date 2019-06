Suggestione Buffon, potrebbe fare da chioccia a Lafont

Suggestione, ipotesi, bomba di mercato, chiamatela come preferite: l’edizione odierna di Tuttosport rilancia il nome di Gigi Buffon per la porta della Fiorentina. Il portiere – che ha deciso di non proseguire l’esperienza al Psg – ha appena dichiarato di voler continuare a giocare un altro anno e potrebbe essere il coniglio dal cilindro del neo proprietario viola Rocco Commisso, dichiarato simpatizzante bianconero. Nonostante le tante offerte, l’ex numero 1 azzurro farebbe da chioccia ad Alban Lafont.