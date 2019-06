Pioli resta al palo: Di Francesco sta per firmare con la Sampdoria

Eusebio Di Francesco ha accettato l’offerta del presidente blucerchiato Massimo Ferrero e diventerà il nuovo allenatore della Sampdoria. Sostituisce Marco Giampaolo, che ha rescisso con un anno di anticipo. L’ex tecnico romanista firmerà un contratto triennale sino al 30 giugno 2022. Prima di poter formalizzare l’accordo con il club di Corte Lambruschini, però, Di Francesco (che in questi giorni è in vacanza a Milano Marittima) deve interrompere il rapporto che ancora lo vincola alla Roma sino al 30 giugno 2020. In questo modo il club giallorosso risparmierà circa sei milioni di euro (la cifra lorda dell’attuale ingaggio del tecnico). Non sarà dunque Stefano Pioli, ex allenatore viola, a guidare la Sampdoria. Lo scrive Gazzetta.it.