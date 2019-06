Pedullà: “Pradè torna a Firenze, la Fiorentina era la sua priorità”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il consueto punto di mercato viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

La casella di direttore sportivo sarà riempita da Pradè. La Sampdoria non ci ha mai provato con forza. Pradè lascia Udine per tornare a Firenze, era la sua priorità. Prima di tornare negli Stati Uniti, Commisso avrebbe dovuto lasciare un traccia sull’area tecnica perché il mercato è iniziato. Dico la mia: in generale non sono mai per i ritorni.

Veretout? Penso abbia già vestito quattro maglie, ma non so qual è quella giusta. Un pezzettino di maglia viola legittimamente c’è.

Montella? Penso che sarà confermato a poco più del 90%.