Oltre a Jordan Veretout, anche German Pezzella è un obiettivo di mercato del Napoli. Come si legge, però, su La Nazione non esiste una proposta d’acquisto formale, quindi per il club viola Pezzella è un giocatore sotto contratto a tutti gli effetti. Se poi il Napoli dovesse farsi avanti con un’offerta concreta toccherà al nuovo management, una volta insediato, affrontare la situazione.