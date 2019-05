Napoli a un passo da Veretout, ma c’è distanza tra domanda e offerta

Non è una novità che Jordan Veretout sia obiettivo di mercato del Napoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha trovato da tempo l’accordo col giocatore: contratto di cinque anni a 2 milioni di euro a stagione. C’è, però, distanza tra domanda e offerta. La Fiorentina chiede 27 milioni, mentre Aurelio De Laurentiis non vuole andare oltre 20.