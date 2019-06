Muriel sempre più lontano: lo vuole il Milan

In attesa del mercato in entrata, la Fiorentina deve sbrigare alcune questioni in uscita. A partire dalla vicenda Muriel, per il quale era stato fissato un riscatto di 15 milioni. Come scrive La Nazione, è una cifra troppo importante da mettere sul tavolo da parte della nuova proprietà. Il colombiano sta sondando altre possibilità per rimanere in Italia: oltre alla Sampdoria, a farsi aventi in modo concreto sarebbe soprattutto il Milan. Giampaolo ha indicato il nome di Muriel ai dirigenti rossoneri che starebbero lavorando per un accordo da sottoscrivere non appena la Fiorentina avrà comunicato al Siviglia la decisione di chiudere il prestito del colombiano.

Inoltre non saranno rinnovati i prestiti di Mirallas, Terracciano e Gerson.