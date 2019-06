Il futuro di Luis Muriel sarà probabilmente ancora in Italia, anche nel caso di mancato riscatto da parte della Fiorentina. I viola vantano un diritto di riscatto a 14 milioni, ma il cambio di proprietà rimetterà in discussione anche le operazioni di mercato, tranne quelle già ufficializzate. Ecco perchè sono molte le squadre di Serie A alla finestra, pronte a farsi avanti con il Siviglia. Nei giorni scorsi si era parlato di Atalanta, Sampdoria e Milan interessate a Muriel e a queste potrebbe aggiungersi anche la Roma. Secondo Leggo, infatti, i giallorossi avrebbero già sondato Monchi per chiedere informazioni sul colombiano.