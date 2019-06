Muriel, il ritorno alla Samp più di una suggestione: avrebbe dato l’ok a Ferrero

Muriel e la Sampdoria, ci risiamo? Secondo il Secolo XIX, i blucerchiati avrebbero già espresso la loro volontà di riprendere il colombiano al suo agente. Dal canto suo, l’attaccante sudamericano avrebbe dato la disponibilità di un ritorno nel capoluogo ligure. Ma di mezzo c’è la Coppa America, competizione in cui appunto la Colombia sarà impegnata a breve. Nel caso in cui Muriel disputasse una grande manifestazione, il prezzo del suo cartellino si alzerebbe ulteriormente, diventando fuori portata per il club di Ferrero. In attesa di capire, anche, cosa vorrà fare la Fiorentina.