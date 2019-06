Milan, prima offerta per Veretout. Ma al momento…

Non è un mistero che Veretout sia sulla lista del partenti. Lo ha confermato anche Commisso qualche giorno fa. Ma, se in un primo momento sembrava praticamente fatta con il Napoli, ora le ultime indiscrezioni raccontano anche di altri club interessati al giocatore, il quale avrebbe così “congelato” la trattativa con il club di De Laurentiis. L’ultima squadra che ha bussato alla porta della Fiorentina, come riferisce il sito SportMediaset, è il Milan del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini. Messi sul piatto circa 16 milioni di euro più bonus: cifra però troppo bassa rispetto alle richieste del club viola, che ha recentemente rifiutato l’offerta di 27 milioni proprio del Napoli. Insomma, la strada che porta alla cessione del centrocampista francese pare oramai tracciata, ma i chilometri che portano alla sua conclusione sono ancora abbastanza lunghi.

