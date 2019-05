Mercato, gli occhi dell’Atletico su Milenkovic

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in vista della sessione estiva di calciomercato si fanno più insistenti le attenzioni degli uomini mercato dell’Atletico Madrid nei confronti di Nikola Milenkovic.

Le grandi disponibilità economiche nelle casse degli spagnoli li rendono uno dei club più attivi in questo momento ed il serbo della Fiorentina piace già da tempo, si potrebbe ripetere così un’operazione alla Savic. Ricordiamo che proprio il montenegrino nell’estate del 2015, non senza polemiche da parte dei tifosi, si trasferì proprio ad i Colchoneros. Per quanto riguarda Milenkovic la richiesta della società è ferma sui 50 milioni di euro, gli sviluppi delle prossime settimane saranno determinanti in merito.