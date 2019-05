Mercato: Fiorentina, sondato il 19enne venezuelano Hurtado

Secondo quanto riportato dal giornalista Carlos Tarache sul proprio profilo Twitter, la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio per l’attaccante 19enne Jan Carlos Hurtado. Venezuelano in forza al Gimnasia la Plata, Hurtado ha già esordito con la Nazionale maggiore lo scorso 22 marzo nonostante la giovanissima età nella gara vinta per 3-1 contro l’Argentina, ed è considerato in Sudamerica tra i talenti più brillanti della sua generazione. Clicca QUI per leggere la scheda di Hurtado su Tuttitalenti.