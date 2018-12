L’intrigo Gerson: la Fiorentina ha una parola per l’acquisto. E la “clausola” per il Flamengo…

La vera parola Fiorentina e Roma l’avevano spesa per una eventuale acquisizione del giocatore da parte della società viola. E l’intrigo di mercato oltreoceanico che sta colpendo Gerson non può realizzarsi senza il benestare degli stessi toscani: la legge, in Italia, parla chiaro, e la squadra proprietaria del cartellino non può interrompere un trasferimento a titolo temporaneo così, seppur senza riscatto prefissato. Perché se è vero che la forza economica del Flamengo è corposa dopo la cessione di Lucas Paquetà al Milan, è altrettanto complicato configurare l’operazione che strapperebbe il numero 8 dalle mani di Stefano Pioli.

Per il mister parmense, Gerson è uno degli intoccabili grazie alla sua duttilità, anche a gara in corso. Quando Pantaleo Corvino e Monchi si sono idealmente stretti la mano – con l’ausilio del vulcanico padre/agente Marcao – il dirigente pugliese ha strappato un cenno d’intesa su un possibile riscatto a fine stagione. La cifra del prestito secco ammonta a duecentomila euro e i giallorossi, dopo i reiterati problemi creati dal calciatore, sarebbero disposti a cederlo anche a una cifra più bassa rispetto a quella pagata alla Fluminense nel 2015, dato che con l’ammortamento ridurrebbero sensibilmente la minusvalenza da mettere a bilancio sui circa quindici milioni di euro spesi. Oppure al Flamengo, con una contropartita.

Esatto, nel rendimento altalenante volto al ribasso di Gerson sta provando a inserirsi proprio il Flamengo. Voci interne alla Fiorentina smentiscono la trattativa, complicata perché, nonostante la disponibilità del Mengão – l’affare Paquetà ha fruttato trentacinque milioni più dieci di bonus, il 70% appannaggio del club e il 30% di Brazil Soccer – e la volontà di piazzare un grande colpo da parte del nuovo Presidente, l’ingaggio del classe ’97 rimane comunque alto per le casse brasiliane. Inoltre, il neo-tecnico Abel Braga – tornato al Flamengo dopo il trionfo nel campionato carioca del 2004 – è solito puntare sui talenti del vivaio, come accaduto nell’ultima esperienza alla guida proprio della Flu. Monchi ha avuto alcuni contatti con il Flamengo – confermati da Marcao, rappresentante con cui stanno trattando – e l’unico input per alzare la cornetta e cercare di interrompere il prestito alla Fiorentina sarebbe l’inserimento di un calciatore che apprezza, il ’00 Lincoln. E sarebbe comunque azzardato, perché a quel punto i viola sarebbero costretti a tornare prepotentemente sul mercato. Tutto dipende da Corvino. MA INTANTO ARRIVANO LE PAROLE DEL PADRE DI GERSON A CONFERMARE LA TRATTATIVA COL FLAMENGO…