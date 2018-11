La Juve non molla Milenkovic, a Frosinone ci sarà un osservatore dei bianconeri

Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi la Juventus segue con grande attenzione Nikola Milenkovic, un nome finito nel taccuino dei bianconeri per la prossima stagione. Il sito calciomercato.com rivela che a Frosinone, dove tra una settimana la Fiorentina sarà impegnata nell’anticipo di campionato, ci sarà un osservatore del club campione d’Italia, per studiare in modo particolare la prestazione del difensore gigliato. Ma, sempre secondo il portale, il club dei Della Valle ha già fatto sapere di non volersi privare del giovane serbo neppure la prossima stagione, a meno che non arrivi un’offerta monstre.