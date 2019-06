Intanto Pradè cerca di piazzare i primi colpi di mercato: interesse per Bronn del Gent

Neanche il tempo di sistemare le sue cose nel nuovo-vecchio ufficio, che il telefono di Pradè sta già squillando (o telefonando) per cercare di piazzare i primi colpi di mercato in casa viola. Il nuovo nome finito sul taccuino dell’ex ds dell’Udinese, come riporta il sito fiammingo Het Nieuwsblad, è quello del giovane difensore centrale, classe ’95, Dylan Bronn, attualmente in forza al club belga del Gent. Il giocatore francese, naturalizzato tunisino, dopo 2 stagioni ha raccolto 43 presenze e ben 9 reti con la maglia del club fiammingo. (LA SCHEDA DEL GIOCATORE DI TUTTITALENTI.COM)

La Fiorentina non è però la sola ad essersi interessata al giovane difensore, il quale è da tempo seguito anche da altri club come il Siviglia, il Betis e l’Eintracht Francoforte, oltre che da alcune squadre russe.

Giocatore giovane e di prospettiva. Sarà questa la linea di mercato della Fiorentina?

