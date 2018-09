Si parta dal presupposto che quella di Manuel Esteban è una supposizione e niente di più, ma è comunque significativo che le prestazioni – e i gol – di Giovanni Simeone non stiano passando inosservati anche ai vertici del dibattito pubblico fuori dai confini. Come si legge nel tweet il caporedattore di AS, noto quotidiano iberico vicino alle squadre di Madrid, vede possibile un testa a testa tra Atlético e Barcellona per il numero 9 della Fiorentina in vista della prossima estate.