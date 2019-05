Ilicic, accordo trovato con il Napoli. E l’Atalanta si sfrega le mani: possibile plusvalenza

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli ha trovato l’accordo economico con Josip Ilicic per il trasferimento in azzurro. Si parla di un contratto triennale da 2,2 milioni di euro a stagione, mentre con l’Atalanta si punta ad avviare una trattativa sulla base di 12 milioni, con l’eventuale inserimento di Inglese come contropartita. I nerazzurri, impegnati nella corsa Champions, al momento non aprono a nessuno e potrebbero rilanciare con una proposta di rinnovo a cifre importanti. Al momento l’ex viola guadagna 1 milione e mezzo all’anno ed è in scadenza nel 2020. E INTANTO IL NAPOLI PROVA A STRINGERE ANCHE PER UN GIOCATORE DELLA FIORENTINA