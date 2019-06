Il grattacapo viola: 44 giocatori da gestire. Da Saponara a Ranieri e ancora… Salifu

Il Corriere dello Sport si sofferma su tutti i giocatori di proprietà della Fiorentina: sono ben quarantaquattro. Per ognuno il quotidiano presenta la percentuale di possibilità di permanenza in viola. I casi più spinosi fra coloro che rientrano dai prestiti? Saponara, bisognerà capire se verrà valutato. Luca Ranieri di rientro dal Foggia sarà osservato così come Sottil che ha terminato il prestito al Pescara. Anche Castrovilli, dopo due anni alla Cremonese, sarà sotto esame. Andranno via i vari Trovato, Pinto, Illanes e… Salifu. Acquistato nel 2011, ha ancora un contratto con la Fiorentina.