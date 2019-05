Il Cholo vuole Alonso: l’ex terzino viola verso un probabile ritorno in patria?

Per rinforzare il proprio reparto arretrato, durante un’estate che vedrà l’Atletico Madrid rivoluzionarsi, Diego Simeone ha scelto Marcos Alonso. L’ex viola è il primo della lista dei colchoneros per il ruolo di esterno difensivo mancino. Secondo il quotidiano iberico As, i due club potrebbero parlarne concretamente durante la trattativa legata al riscatto di Alvaro Morata. Non è la prima voce di mercato che vuole Alonso vicino al ritorno in patria: nello scorso autunno si era parlato anche di un interessamento del Real Madrid.