Che il futuro di Edimilson Fernandes non sarebbe stato nella Fiorentina si era ormai intuito da un pezzo. I viola non hanno intenzione di esercitare il diritto di acquisto del centrocampista svizzero, che tornerà dunque al West Ham. Ma per poi ripartire con destinazione Mainz: secondo quanto riferisce il Sun, infatti, il club tedesco ha seguito con attenzione la stagione di Edimilson e ha deciso di investire 8 milioni di sterline, più o meno la cifra che era stata pattuita dalla Fiorentina per il riscatto del cartellino. L’operazione viene data per prossima alla conclusione, dunque il futuro di Edimilson sarà probabilmente in Bundesliga. UFFICIALE: NORGAARD NON E’ PIU’ DELLA FIORENTINA