De Rossi, tante proposte per il futuro: ci pensa anche la Fiorentina

Aggiornamenti clamorosi sul futuro di De Rossi arrivano da Sky Sport. Al centrocampista, che come annunciato ieri dirà addio alla Roma al termine di questa stagione, sono arrivate anche proposte di due club italiani. I nomi non sono noti, ma si ipotizzano che possano essere l’Inter – visto l’arrivo di Antonio Conte, con il quale ha costruito un eccellente rapporto in Nazionale – e la Fiorentina del suo amico ed ex compagno di squadra nonché allenatore proprio in giallorosso Vincenzo Montella.