Dalla Francia: Zeffane occasione a costo zero per la Fiorentina

Spunta un nome nuovo dalla Francia per la Fiorentina. Secondo L’Equipe, i viola starebbero valutando seriamente il profilo di Mehdi Zeffane, terzino algerino classe ’92 in scadenza di contratto con il Rennes, dove ha militato nelle ultime 4 stagioni dopo l’esperienza al Lione. Sul giocatore ci sarebbe anche l’Espanyol mentre in Italia nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato al Verona. La Fiorentina fiuta l’occasione a parametro zero? LA SCHEDA DEL LATERALE ALGERINO