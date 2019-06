Commisso: “Non ci servono soldi, non vendo Chiesa neanche per 100 milioni”

Il neoproprietario viola Rocco Commisso ha parlato a Il Corriere dello Sport. “Non vendo Chiesa neanche per 100 milioni” è il concetto più importante espresso. Il patron ha spiegato di voler lasciare il giocatore tranquillo ora che è agli Europei, poi lo incontrerà. Commisso ha aggiunto che la Fiorentina non ha bisogno di soldi e che la sua idea è tenerlo almeno per un anno, poi si vedrà.