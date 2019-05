Berardi, quante chance rifiutate: in passato no anche alla Fiorentina

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sul futuro di Domenico Berardi, destinato a lasciare il Sassuolo a fine stagione. Il giocatore partirà per una cifra non inferiore ai 40-50 milioni. In passato hanno fatto scalpore i suoi rifiuti, il suo desiderio di permanenza al Sassuolo. Il quotidiano riporta il “no” alla Juventus del 2016, ma anche quello detto al Napoli un anno dopo e poi a Roma, Milan, Inter. Fra le squadra a cui Berardi ha detto no c’è anche Fiorentina. Adesso resta da capire dove andrà Eusebio Di Francesco (Milan o Valencia?) e il talento calabrese potrebbe seguirlo.