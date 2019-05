Badelj-Lazio già ai titoli di coda? L’esperienza a Firenze potrebbe portarlo… in Francia

Già tempo di addio per Milan Badelj? L’avventura alla Lazio dell’ex capitano viola potrebbe essere giunta al capolinea dopo appena una stagione: per lui, secondo l’Equipe, si starebbe muovendo il Bordeaux di Paulo Sousa. Non è un mistero che tra Badelj ed il tecnico portoghese ci sia un rapporto di grande stima costruito durante le due annate trascorse insieme a Firenze. Si è parlato anche del Cagliari, nel caso in cui Cigarini non dovesse rinnovare con i sardi.