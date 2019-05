Valcareggi: “I Della Valle hanno fatto bene a disertare lo stadio, altrimenti non ci saremmo salvati”

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole dopo la fine del campionato: “Andrea e Diego Della Valle hanno fatto bene a non venire allo stadio, se l’avessero fatto sarebbero stati bersaglio dei cori per tutta la gara, togliendo il supporto del tifo alla squadra. Sono convinto che non ci saremmo salvati. Pioli? Se non ci avesse abbandonati saremmo stati salvi molto prima di ieri sera”. LA DURA NOTA ACF: DELLA VALLE MAI PIU’ A FIRENZE CON UN CLIMA DEL GENERE