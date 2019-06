T’immagini gli ex figli di un dio minore a Times Square? Firenze corteggiata, Rocco ha già capito

Incredibile ma vero: la Fiorentina passa di proprietà e non finisce a Gubbio. Per gli ostaggi della sindrome di Calimero era un’ipotesi inimmaginabile fino ad un mese fa. E invece bastava crederci. Oggi non solo siamo vivi, ma ci prendiamo anche le luci dei riflettori nel cuore pulsante della Grande Mela. Sapete quanto costa affittare per un giorno il cartellone elettronico del Nasdaq sulla 43ª strada? Circa 7.000 dollari. Commisso ha speso più di 6.000 euro “solo” per la conferma di Vincenzo Montella alla guida tecnica della Fiorentina. Lui sorride e ci scherza sopra, “lascia stare i soldi, ci penso io”, perché in fondo cosa vuoi che siano 7.000 dollari per un miliardario? Figuriamoci quelli pagati per offrire ai tifosi la cena del Viola Club New York…

Eppure tutto questo ci sorprende. Riempie il nostro cuore di umanità e di un orgoglio che qualcuno aveva scelto di mandare in panchina. Dà forma ai nostri sogni, quelli sportivamente più libidinosi. I soldi che non sono un problema (ribadito anche ieri), la futura (ma lontana) concorrenza alla Juve, il Fair Play Finanziario che si trasforma da alleato ad ostacolo: c’è da perderci la testa. E non è tutto, perché il futuro sportivo della Fiorentina non dovrà fermarsi a questa ondata di affetto, ma intanto una città intera riscopre il piacere di sentirsi corteggiata. Coccolata e protagonista. Rocco ha già capito tutto, restituendo il giusto valore all’amore di Firenze. Abbiamo fame di vittorie, sì, ma anche di carezze.

COMMISSO: “FIRENZE VUOLE VINCERE, DOBBIAMO SFAMARLA”