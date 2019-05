Terzic: “Firenze, arrivo! Chiudiamo la prossima settimana”. Il contratto in scadenza e l’amicizia con due viola

Manca solo l’ufficialità, ma Aleksa Terzic si può già considerare un giocatore della Fiorentina. A confermarlo è lo stesso giocatore acquistato dalla Stella Rossa: “Sono cresciuto nelle giovanili della Stella Rossa ma ho passato molto tempo in prestito con la maglia del Graficar. Quando ho capito che ancora non potevo competere per un posto nella nazionale maggiore della Serbia, è arrivata l’offerta della Fiorentina – rivela il terzino sinistro classe ’99 a novosti -. Gli scout viola mi hanno seguito in tutte le partite della Youth League (Champions giovanile, ndr), sono rimasti molto contenti delle mie prestazioni e hanno presentato un’offerta al club. Sto imparando la lingua italiana con entusiasmo. Per ora conosco solo le cose basilari perché voglio comunicare fin da subito in italiano. Il trasferimento a Firenze è previsto per la prossima settimana, anche se la nuova stagione inizierà il primo luglio”.

Terzic poi parla della sua situazione contrattuale: “Alla fine dell’anno solare il mio contratto con la Stella Rossa sarebbe scaduto. Sarei potuto andare via a parametro zero ma non volevo. Né io né il club meritiamo di chiudere il nostro rapporto così. Fa male non aver avuto una chance in prima squadra dopo il prestito al Graficar, ma sono convinto che un giorno tornerò nella squadra che mi ha cresciuto e giocherò”. Infine, il rapporto con i connazionali in viola Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic: “Sono molto amico di Vlahovic, siamo costantemente in contatto. La nostra rivalità a livello giovanile è durata per anni. Mi ha già scritto che mi aspetta alla Fiorentina. Non vedo l’ora di incontrare anche Milenkovic. Siamo tutti amici, anche se in passato rivali sul campo con le maglie della Stella Rossa e del Partizan Belgrado”. LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM