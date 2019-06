Sconcerti: “Fiorentina pagata meno di quanto scritto, un bel gesto dei Della Valle”

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana ai microfoni del Pentasport:

La prima impressione di Commisso è buona, è una persona vera da cui attendersi cose reali. In questo momento hanno un mese abbondante per arrivare al ritiro preparati, aldilà di quanto tempo impiegheranno spero sia fatto un buon lavoro. Un aspetto determinante è che manca il centravanti. L’empatia all’inizio c’è sempre, questa volta è molto più ampia perchè questo è il presidente più ricco nella storia della Fiorentina. Non so se sarà il migliore ma sicuramente è quello con più disponibilità. Con i Della Valle forse si è esagerato con le proteste nell’ultimo periodo. So per certo che la Fiorentina è stata pagata 130 milioni, una cifra molto più bassa di quello che è stato scritto da alcuni. La vecchia società ha accettato meno purchè la differenza venga investita per il bene della Fiorentina. Un gesto bello ma costoso.