Sconcerti: “Dispiaciuto per come hanno lasciato i DV e Corvino. Su Batistuta…”

Le parole del noto giornalista e tifoso ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Ci vuole un centravanti di esperienza, uno dei motivi del fallimento dello scorso campionato è che non ce lo avevamo. È bello sognare giocatori come Ibrahimovic che si autopagano visto i numerosi sponsor. Mi fa piacere che si voli alto e che si senta parlare di nomi precedentemente fuori dai nostri parametri. Su Traorè io non credo alla storia del cuore, l’ho visto giocare ed è un prospetto molto interessante, una mezzala vera. Credo che quando la Fiorentina andrà in America non voglia fare brutte figure, dovrà essere una squadra competitiva. Su Pradè sono molto contento , lo considero molto competente ed una brava persona. Mi è dispiaciuto per come sono andati via i Della Valle e Corvino, troppe offese da parte dei tifosi. Non ho mai pensato a Batistuta come uno particolarmente innamorato di Firenze, ha sempre chiesto molti soldi per rimanere.