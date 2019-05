Perinetti e il presunto biscotto: “Vi farei vedere le partite di altre squadre…”

Fiorentina e Genoa sono entrambe salve, a scapito dell’Empoli che non è riuscito a mantenere la categoria. Si è parlato di biscotto, oppure più semplicemente il pareggio è stato il risultato che – con la sconfitta degli azzurri a San Siro – andava bene ad entrambe le formazioni. Il ds del Grifone, Giorgio Perinetti, ne ha parlato a Radio CRC: “Fiorentina-Genoa? Vi farei vedere partite di altre squadre e poi giudichiamo. Non mi va di fare polemica, siamo salvi e cercheremo di non ricadere l’anno prossimo in questa situazione”.