Mondiali Under-20, L’Italia perde e conclude al quarto posto la competizione

Purtroppo per L’Italia, un gol di Mina al 104′ punisce gli azzurrini condannandoli al quarto posto finale. Allo stadio GOSiR di Gdynia in Polonia, è andata in scena una partita equilibrata per i primi novanta minuti. Dopo l’errore di Olivieri dal dischetto, che avrebbe potuto indirizzare la partita per la formazione di Nicolato, la formazione ecuadoregna passa in vantaggio chiudendo la partita. I viola Ranieri e Gori sono stati entrambi utilizzati, il primo giocando l’intera partita confermandosi una delle pedine più utilizzate, mentre il secondo è stato sostituito dopo una prestazione sotto tono.

