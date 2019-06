Mancini su Balotelli: “Escluso perché non gioca ai suoi livelli: deve fare di più”

“Mario non è qui solo per una questione tecnica e perché è stato espulso all’ultima giornata, lui lo sa, gliel’ho detto personalmente”. Così Roberto Mancini sulla mancata convocazione di Balotelli il quale in una recente intervista l’ha anche addebitata ad altri motivi, razzismo compreso. “Le ragioni per cui Mario non è qui le sa; per le doti tecniche che ha può tornare e vale anche per altri giocatori attualmente esclusi. Lui sa che non deve farsi espellere e invece è successo, se non è qui è per colpa sua e riprendersi l’azzurro dipenderà solo da lui. L’ho allenato da quando ha 17 anni, può fare molto di più, quando gioca al 100% vale per quattro giocatori invece si accontenta di farlo a livelli bassi. Ha 12 mesi per cercare di tornare in Nazionale”. Lo riporta l’Ansa.