Maccarone: “Fiorentina? Capitate cose inspiegabili. La partita più difficile stasera…”

Su Tuttomercatoweb si leggono le dichiarazioni di Massimo Maccarone, diversi i temi toccati durante l’intervista:

Stasera la partita più difficile ce l’ha il Genoa poichè deve fare risultato fuori casa. A Genoa e Fiorentina sono capitate cose inspiegabili. Mi successe con la Sampdoria, non si riesce a descrivere. Anche se la squadra è forte, quando non vengono i risultati ti fai prendere dalla negatività. Sono cose difficili da capire ma che possono succedere. Sul direttore sportivo dell’Empoli Accardi accostato alla Fiorentina preferisco non parlarne.