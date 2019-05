In campo per Duccio Dini: il 17 maggio triangolare di beneficenza. Le info dell’evento

Venerdì 17 maggio andrà in scena il Triangolare di Calcio in Memoria di Duccio Dini. Scenderanno in campo l’Associazione GlorieViola, la squadra degli “Amici di Duccio” e una rappresentativa dei giornalisti fiorentini in una manifestazione di unione e sport a dimostrazione che il calcio può essere un primo promotore di valori sani. A dare il calcio d’inizio alle ore 19:30 saranno l’Assessore allo Sport Andrea Vannucci e una delegazione dei giocatori della ACF Fiorentina. Tutte le informazioni sull’evento: LEGGI QUI.